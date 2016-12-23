TFF Kadınlar 3. Ligi

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SİİRT (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbey Spor, Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi maçı hazırlıklarını tamamladı.

Siirt Hasbey Spor Antrenörü Zeki Eren, yaptığı açıklamada, geçen hafta kendi sahalarında Diyarbekir Spor A.Ş. deplasmanında aldıkları 4-0'lık yenilginin telafisini bu hafta yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Diyarbakır ekiplerinden Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesini eli boş göndermek istediklerini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta çok iyi hazırlandığımız maçta hedefimize ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadık. Bunun telafisini de bu hafta kendi sahamızda yapmak istiyoruz. Bu nedenle yoğun bir antrenman dönemi geçirdik. Futbolcularım da Diyarbakır ekibini eli boş göndermek için oldukça kararlı ve ben de onlara güveniyorum. Hanemize 3 puan ekleyeceğimiz bir maç diliyorum. İnşallah hem bizim hem konuk ekibin sahaya yansıtacağı güzel bir maç olur."