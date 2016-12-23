Yeni yıla doğru

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SİİRT (AA) - Tüketici Birliği Federasyonu Üyesi ve Siirt İli Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Mehmet Enver Aytaç, tüketicileri yılbaşı harcamalarına karşı uyardı.

Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin yılbaşı alışverişine çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlamaları ve bu listenin dışına çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Harcamalarda bütçenin dikkate alınması gerektiğini belirten Aytaç, şöyle konuştu:

"Yeni yıla yaklaştığımız bugünlerde tüketicilerin yılbaşı hazırlığı da başladı. Yılbaşı dolayısıyla alışverişe çıkacak tüketicilerimizin alışverişlerinde kredi kartı kullanımına ve harcamalarında ihtiyaç listesine uygun davranmaları gerekir. İyi bir fiyat araştırması yapması gereken tüketicilerimizin güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları son derece önemlidir. İnternet üzerinden alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin de güvenli siteleri tercih etmeleri, güvenli olmayan sitelerin indirim, kampanya ve hediye çeki gibi çalışmaları karşısında dikkatli olmalıdır."

Aytaç, sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenlerin de gereğinden fazla pahalı ürünlerden kaçınması ve bütçeyi göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.