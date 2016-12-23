Vali Yaman'dan okul ziyareti

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, Gazipaşa İlkokulu ve Mardin Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir toplantı yapan Yaman, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Mardin’de kaliteyi daha da artırmak için çalışmalar yürüttüklerini, öğrencilerin eğitimlerini önemsediklerini vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. İlerde bizlerin yerini sizler alacak ve ülkeye sizler yön vereceksiniz. Gelişen teknolojiye de ayak uydurarak donanımlı bir şekilde kendinizi geleceğe hazırlayacaksınız. Sadece derslerde veya sınavlarda başarılı olmak için değil, hayatın her alanında iyi noktalara gelmek için derslerinize iyi çalışarak kendinizi geliştirmelisiniz."