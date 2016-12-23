23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Yaman'dan okul ziyareti

23 Aralık 2016 Cuma, 14:08

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, Gazipaşa İlkokulu ve Mardin Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir toplantı yapan Yaman, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Mardin’de kaliteyi daha da artırmak için çalışmalar yürüttüklerini, öğrencilerin eğitimlerini önemsediklerini vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. İlerde bizlerin yerini sizler alacak ve ülkeye sizler yön vereceksiniz. Gelişen teknolojiye de ayak uydurarak donanımlı bir şekilde kendinizi geleceğe hazırlayacaksınız. Sadece derslerde veya sınavlarda başarılı olmak için değil, hayatın her alanında iyi noktalara gelmek için derslerinize iyi çalışarak kendinizi geliştirmelisiniz."

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de elektrik kesintisi
YEREL

MARDİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Midyat'tan Halep'e Yardım Kampanyası
YEREL

MİDYAT'TAN HALEP'E YARDIM KAMPANYASI
Kızıltepe Ticaret Borsası
YEREL

KIZILTEPE TİCARET BORSASI
DİKA'dan gazetecilere ziyaret
YEREL

DİKA'DAN GAZETECİLERE ZİYARET
Mardin'de terör operasyonu
YEREL

MARDİN'DE TERÖR OPERASYONU

Mardin'de kronik hastalıklara dikkat çekildi
YEREL

MARDİN'DE KRONİK HASTALIKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Nusaybin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL

NUSAYBİN'DE BİR MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Mardin'de elektrik kesintisi
YEREL

MARDİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
&quot;Derikli çocukları güldürmek için oyun parklarımızla geleceğiz&quot;
YEREL

"DERİKLİ ÇOCUKLARI GÜLDÜRMEK İÇİN OYUN PARKLARIMIZLA GELECEĞİZ"
Nusaybin'de SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
YEREL

NUSAYBİN'DE SYDV MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİMİ YAPILDI
Mardin'de &quot;AK Parti Siyaset Akademisi&quot; sona erdi
YEREL

MARDİN'DE "AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİ" SONA ERDİ
Kızıltepe Ticaret Borsası
YEREL

KIZILTEPE TİCARET BORSASI
Mardin'de 103 bekçi göreve başladı
YEREL

MARDİN'DE 103 BEKÇİ GÖREVE BAŞLADI

Mardin merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MARDİN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Mardin'de &quot;Huzur ve Kardeşlik&quot; mitingi düzenlenecek
YEREL

MARDİN'DE "HUZUR VE KARDEŞLİK" MİTİNGİ DÜZENLENECEK

Mardin'de 103 bekçi göreve başladı
YEREL

MARDİN'DE 103 BEKÇİ GÖREVE BAŞLADI
Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına 7 tutuklama
YEREL

MARDİN'DE SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 7 TUTUKLAMA