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Siirt'te baca yangını uyarısı

23 Aralık 2016 Cuma, 14:09

SİİRT (AA) - Siirt'te vatandaşlar, soba ve kaloriferden kaynaklanan baca yangınlarına karşı uyarıldı.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz yaptığı açıklamada, soba ve kaloriferlerin daha çok yakıldığı bugünlerde vatandaşların baca yangınlarına karşı gerekli önlemleri almalarını istedi.

Soğukların giderek arttığını ifade eden Yılmaz şöyle dedi:

"Bir taraftan ısınmaya çalışırken bir taraftan da baca yangınlarına karşı tedbirlerimizi almalıyız. Çünkü her yıl bu vakitlerde soba ve kaloriferden kaynaklanan yangınların sayısında maalesef artış gözleniyor.

Bunun en önemli nedenlerinden biri de bacaların gerektiği şekilde temizlenmemesidir. Baca temizliği yapmayan vatandaşların en kısa sürede işin uzmanlarına bacaları kontrol ettirip gerekli temizlik işlemlerini yaptırması gerekiyor. Yangınları azaltmak ve zararlarından korunmak için alacağımız basit önlemler bazen hayati önem taşıyabiliyor."

Yılmaz herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde derhal 110 Alo İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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