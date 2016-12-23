Samsun'da yapılacak metal, metroloji ve kalibrasyon laboratuvarı

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SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yürüttüğü 7,5 milyon avro bütçeli, tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin ilki olacak Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı ile ilgili teknik yardım projesi yenilikçilik odak grup toplantısı yapıldı.

Daha önce Çorum, Amasya ve Sinop'ta düzenlenen toplantıların dördüncüsü, Samsun TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Metal sanayisine yönelik bölgesel yenilikçilik sistemi kurulması için yol haritası geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıya sektördeki firmalar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bülbüloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Merkez Organize Sanayi Bölgesi sosyal tesis alanında yapılan laboratuvarın 4 bin 600 metrekarelik alanda inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı IPA-1 kapsamında gerçekleştirilen projenin Karadeniz Bölgesi için büyük önem taşıdığını anlatan Bülbüloğlu, "Projede Çorum, Amasya, Sinop ve Tokat ticaret ve sanayi odaları paydaşlarımız olarak yer alıyor. Proje ile bölgemize orta ve uzun vadede katma değer yaratacak uluslararası akreditasyona sahip bir metal laboratuvarı ile nitelikli uzmanların kazandırılması beklenmektedir." dedi.

Elde edilecek görüş ve önerilerin daha sonra oluşturulan üst kurul tarafından şekillendirileceğini ve metal sektöründe yer alan çok sayıda firmanın gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla yenilikçilik yol haritası olarak sunulacağını belirten Bülbüloğlu, böylece KOBİ'lerin inovasyon altyapısının güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Proje teknik destek ekibi takım lideri Atila Tezeren ise laboratuvarın son durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Projenin tedarik ihalesinin sonuçlandığını, onay için Avrupa Birliği'ne gönderildiğini bildiren Tezeren, şunları kaydetti:

"Muhtemelen 15 Ocak'tan sonra onun da onayı gelecek. Bizim birinci ve üçüncü bileşendeki çalışmalarımız tamamlandı. Sadece eleman alımına bağlı olarak yoğun eğitimlerin yapılacağı bir süreç bizi bekliyor. İlk eleman alımlarımızı da nisan ayı başı gibi yapacağız. Haziran ayı içerisinde de bu süreci tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının amacı, bölgemizdeki KOBİ'lerin inovasyon altyapılarının güçlendirilerek, yol haritasının belirlenmesidir. Ocak ayı içerisinde de çalışmaları değerlendirmek amacıyla üst kurul toplantısı yapacağız. Akabinde odak grup toplantılarını yaptığımız illerde aynı şekilde çalıştay organize edeceğiz. Olabildiğince farklı katılımcılarla toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz."

Bölgedeki firmaların inovasyon ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik alt yapı ve destek mekanizmalarının tartışıldığı toplantı kapsamında katılımcılar fikir alışverişinde bulundu.







