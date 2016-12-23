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"En büyük tehlike ise ümidin kaybedilmesidir"

23 Aralık 2016 Cuma, 14:13

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelinde camilerde okunan cuma hutbesinde, "Şiddet ve terörle kalplerimize korku salınmaya, gücümüz zayıflatılmaya çalışılıyor. Bu zorluk zamanlarında biz müminlerin sakınması gereken en büyük tehlike ise ümidin kaybedilmesidir. Tefrikaya düşülmesidir. Birlik ve beraberliğin yitirilmesidir. Kardeşliğe sahip çıkmaktan, mazluma umut olmaktan vazgeçilmesidir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye genelindeki tüm camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Allah'ın yardımı müminlerle beraberdir" konulu cuma hutbesi okundu.

Hutbede "Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olanlar sizlersiniz" ayeti kerimesine yer verilerek, hem millet hem de İslam alemi olarak Hazreti Muhammed'in ve ilk Müslümanların yaşadığı zorlukların bir benzerinin yaşandığı belirtildi.

Hutbede şunlar aktarıldı:

"Şiddet ve terörle kalplerimize korku salınmaya, gücümüz zayıflatılmaya çalışılıyor. Bu zorluk zamanlarında biz müminlerin sakınması gereken en büyük tehlike ise ümidin kaybedilmesidir. Tefrikaya düşülmesidir. Birlik ve beraberliğin yitirilmesidir. Kardeşliğe sahip çıkmaktan, mazluma umut olmaktan vazgeçilmesidir."

Hutbede ayrıca, millete yöneltilen kötülüklerin üç amacının olduğu belirtilerek, birincisinin milletin fertlerini karşı karşıya getirmek, ikincisinin milleti umutsuzluğa sevk etmek, üçüncüsünün de milletin yeryüzündeki mazlum, mağdur ile mahrumların ümidi olmaktan çıkarmak olduğunun altı çizildi.

Hutbede şu ifadeler kullanıldı:

"Oysa bizler, Halep'teki masum yavruların, gönlü yaralı kadınların, beli bükük yaşlıların umudu olmaya devam etmeliyiz. Kaderine terkedilmiş Arakan'daki mazlumların, yüzyıllarca sömürülmüş Afrika'daki mahrumların ümidi olmaya devam etmeliyiz. Bizler bu bilinçle kötüye karşı iyinin, batıla karşı hakkın, zalime karşı mazlumun yanında durmaya devam etmeliyiz."

Hutbede, dün sınırda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilenerek, "Rabbimiz, aziz milletimize zeval vermesin. İstikbal ve istiklalimize kast edenlere karşı bizlere güç, kuvvet ve metanet ihsan eylesin. Bizleri yolunda sabit kılsın. İnkarcılara karşı nusret ve inayetini, rahmet ve himayesini bizlerden esirgemesin" temennisinde bulunuldu.

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