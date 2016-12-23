Antalya'da PKK/KCK operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sının tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda M.A, F.Y, N.A, F.A, M.F, R.B. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlıların sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK üyesi veya destekçisi olduklarını belli edecek şekilde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgütte silahlı faaliyet gösteren veya etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarını, yaptıkları eylemlerin görüntülerini paylaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin, PKK/KCK'nın eylem ve talimatları doğrultusunda güvenlik güçlerine yönelik taşlı, molotofkokteylli, el yapımı bombalı ve havai fişekli saldırı düzenledikleri tespit edildi.