23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon'daki oda ve borsa başkanlarından taziye ziyareti

23 Aralık 2016 Cuma, 14:16
Trabzon'daki oda ve borsa başkanlarından taziye ziyareti

TRABZON (AA) - Trabzon'daki oda ve borsa başkanları, İl Jandarma Komutanlığına, ardından da Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Mehmet Cirav, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve diğer ilgililerin yer aldığı heyetin, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiği belirtildi.

Heyet üyelerinin, İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit'e yurt içi ve yurt dışında yaşanan terör olaylarında şehit olan askerler için taziye, gaziler için ise geçmiş olsun dileklerini ilettikleri ifade edildi.

Açıklamada, heyetin daha sonra Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğuna da taziye ziyareti gerçekleştirdiği vurgulandı.

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Dimitry Talanov'a, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesi dolayısıyla taziye dileklerini ileten heyet adına Hacısalihoğlu'nun taziye defterine şunları yazdığı kaydedildi:

"Dost ve kardeş ülke Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un kültür etkinliğinde suikast sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden yaralamıştır. İki ülke arasında diplomasi yönünden üstün gayret gösterilen ve başarısı geleceğe dönük önemli sonuçlar doğuracağı belli olan bu zorlu günlerde yapılan suikast çok büyük anlam taşımaktadır. Hiçbir olay ve terör ülkelerimiz arasındaki ilişkileri bozamayacaktır. Bu vesileyle başta Sayın Başkan Putin ve Sayın Başbakan Medvedev olmak üzere tüm Rus halkına, Sayın Karlov'un ailesine başsağlığı diler, taziyelerimizi sunarız."

İLGİLİ HABERLER

TESOB genel sekreterler toplantısı yapıldı
YEREL

TESOB GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI YAPILDI
Trabzon'da minibüsün çarptığı kadın öldü
YEREL

TRABZON'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
Kar paletli ambulans hayat kurtarıyor
YEREL

KAR PALETLİ AMBULANS HAYAT KURTARIYOR
Trabzon'daki oda ve borsa başkanlarından İl Jandarma Komutanlığı'na ve Rus Konsolosluğu'na taziye ziyaretleri
YEREL

TRABZON'DAKİ ODA VE BORSA BAŞKANLARINDAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA VE RUS KONSOLOSLUĞU'NA TAZİYE ZİYARETLERİ
Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi
YEREL

RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
YEREL

TRABZONSPOR'DA, FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Arsin OSB'den Halep'e ayakkabı yardımı
YEREL

ARSİN OSB'DEN HALEP'E AYAKKABI YARDIMI
Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TRABZON MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Trabzonspor'un forması belli oldu
YEREL

TRABZONSPOR'UN FORMASI BELLİ OLDU

Sarıkamış Şehitlerini Anma Haftası
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA HAFTASI

Patlama sırasında annesiyle telefonla görüşüyordu
YEREL

PATLAMA SIRASINDA ANNESİYLE TELEFONLA GÖRÜŞÜYORDU
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
YEREL

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkılan bina sayısı 533'e yükseldi
YEREL

TABAKHANE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE YIKILAN BİNA SAYISI 533'E YÜKSELDİ
KYK Trabzon İl Müdürlüğünden Halep için yardım kampanyası
YEREL

KYK TRABZON İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN HALEP İÇİN YARDIM KAMPANYASI
Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi
YEREL

RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLMESİ
Kuşaktan kuşağa aktarılan pilav lezzeti
YEREL

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN PİLAV LEZZETİ

Trabzon'da turizm buluşması gerçekleştirildi
YEREL

TRABZON'DA TURİZM BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TRABZON'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT