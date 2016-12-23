Trabzon'daki oda ve borsa başkanlarından taziye ziyareti

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TRABZON (AA) - Trabzon'daki oda ve borsa başkanları, İl Jandarma Komutanlığına, ardından da Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Mehmet Cirav, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve diğer ilgililerin yer aldığı heyetin, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiği belirtildi.

Heyet üyelerinin, İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit'e yurt içi ve yurt dışında yaşanan terör olaylarında şehit olan askerler için taziye, gaziler için ise geçmiş olsun dileklerini ilettikleri ifade edildi.

Açıklamada, heyetin daha sonra Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğuna da taziye ziyareti gerçekleştirdiği vurgulandı.

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Dimitry Talanov'a, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesi dolayısıyla taziye dileklerini ileten heyet adına Hacısalihoğlu'nun taziye defterine şunları yazdığı kaydedildi:

"Dost ve kardeş ülke Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un kültür etkinliğinde suikast sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden yaralamıştır. İki ülke arasında diplomasi yönünden üstün gayret gösterilen ve başarısı geleceğe dönük önemli sonuçlar doğuracağı belli olan bu zorlu günlerde yapılan suikast çok büyük anlam taşımaktadır. Hiçbir olay ve terör ülkelerimiz arasındaki ilişkileri bozamayacaktır. Bu vesileyle başta Sayın Başkan Putin ve Sayın Başbakan Medvedev olmak üzere tüm Rus halkına, Sayın Karlov'un ailesine başsağlığı diler, taziyelerimizi sunarız."