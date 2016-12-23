Şehitlerimizi uğurluyoruz

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TOKAT (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın (24), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Gündoğdu Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Şehidin annesi Asuman, kardeşi Mert, babası Mustafa Yalçın ve nişanlısı Özge İslam ile akrabaları, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından Merkez Cami'ye getirildi. Halasının oğlu Mahmut Şerbetçi, tabutunun üzerine şehidin damatlığını koydu. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Yalçın'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Zeyid Aslan, Celil Göçer ve Yusuf Beyazıt, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



