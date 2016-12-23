Kilis'te karla mücadele

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KİLİS (AA) - Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 105 köy yolu ile Kilis-İslahiye ve Kilis-Hatay karayolu, İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Dün ve önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar için İl Özel İdare ekiplerince kent genelinde başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında oluşturulan 35 kişilik ekip, kapanan yolları ulaşıma açtı.

İl Genel Meclis Başkanı Metin Karakuş, AA muhabirine yapığı açıklamada, geçtiğimiz iki gün boyunca etkili olan kar ve tipi sonrası 105 köy yolu ile Kilis-İslahiye ve Kilis-Hatay karayolunun kapandığını belirtti.

Karakuş, ekiplerin gece gündüz demeden yoğun tempoyla çalıştıklarını ifade ederek, "Özellikle Kilis-İslahiye ve Kilis-Hatay karayolu bizim için önem arz ediyor çünkü Suriye'de yaşanan dram karşısında sessiz kalmayan vatandaşlarımızın gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan tırlar genellikle bu istikameti kullanıyor. Bu nedenle bu yolun bir an önce trafiğe açılması ve yardımların düzenli olarak gönderilmesi adına çalışmalarımızı öncelikle bu bölgeye yönlendirdik." diye konuştu.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreye ulaştığını anlatan Karakuş, ekiplerin yoğun gayretleri sonrası kapanan tüm yolların an itibarıyla tamamen ulaşıma açıldığını sözlerine ekledi.