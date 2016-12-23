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İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve SÜTAŞ Entegre Tesislerinin açılış törenlerine katılmak üzere İzmir'e geldi.

Erdoğan'ı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da İzmir'e geldi.

Erdoğan, düzenlenecek açılış törenlerine geçmeden önce, Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan camide, beraberindeki heyetle cuma namazını kıldı.







