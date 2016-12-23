Tamburi Cemil Bey’in ölümünün 100. yılı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk müziğinin dehalarından kabul edilen ve 1916'da hayatını kaybeden Tamburi Cemil Bey'in vefatının 100. yılı dolayısıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Belediyesince hazırlanan proje kapsamında sanatçının tüm besteleri bir albümde toplandı.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından tamamlanan projenin tanıtımı için Afyonkarahisar Belediyesi toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi.

Projenin sanat yönetmeni ve AKÜ Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Burak Kaynarca, Tamburi Cemil Bey’in Klasik Türk Müziğinin en önemli temsilcilerinden olduğunu söyledi.

- Tüm eserleri bir araya getirildi

"1900'lü yılların başında başlayan ilk sesli kayıt teknolojisi ile biz ilk olarak Tamburi Cemil Bey’i dinlemeye başladık" diyen Kaynarca, bu kıymetli sanatkarın kendi kayıtlarının taş plaklardan dinlenebildiğini ifade etti.

Tamburi Cemil Bey'in tüm bestelerini bir araya topladıklarını belirten Kaynarca, şöyle devam etti:

"Bunun dışında çok önemli bir belgesel hazırlandı. Ayrıca 40 eser tekrar elden geçirilerek, tashihleri yapıldı. Bilgisayar ortamında notalar tekrar yazıldı. CD’de 19’u sözlü 21’i saz eserinden oluşan 40 parça bulunuyor. Ayrıca akademisyen yazarların önemli bilgiler aktardığı makalelerden oluşan bir kitap hazırlandı. Proje, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma özelliğini taşıyor."

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da üniversitenin son yıllarda şehrin sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticileriyle değerli projelere imza attığını dile getirdi.

Afyonkarahisar Belediyesinin her zaman çalışmalarına destek verdiğine işaret eden Solak, "Bugün de Tamburi Cemil Bey’in ölümünün 100. yılında hayata geçirilen projenin hazırlanmasında bize destek sağladı. Belediye ve üniversite iş birliğinde konservatuarımız hızla organize oldu. Çalışmalarını ortaya koyarak önemli bir eseri ortaya çıkardı." diye konuştu.

- "İkinci tanıtımını İstanbul’da yapmayı planlıyoruz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise belediye olarak yaklaşık 8 yıldır şehrin alt yapısı ile ilgili önemli projelere imza attıklarını aktardı.

Belediyelerin sadece park, bahçe, yol, kaldırım yapan kurumlar olmadığına dikkati çeken Çoban, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl önce Devlet Konservatuarı Müdürümüz Doç. Dr. Uğur Türkmen, Tamburi Cemil Bey’in 100. ölüm yılı dolayısıyla albüm, belgesel ve kitaptan oluşan bir proje yapmak istediklerini belirtti. Biz de bu projeyi destekleme kararı aldık. Bir yıllık çalışmanın ardından değerli hocalarımız önemli bir eseri meydana getirdi. Bu çalışma sadece Afyonkarahisar için değil tüm müzik camiası adına önemli bir eser olmuştur. Büyük ses getireceğini düşünüyorum. Çalışmanın ikinci tanıtımını İstanbul’da yapmayı planlıyoruz."

Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Çağhan Adar, "Ölümünün 100. Yılında Tamburi Cemil Bey Besteleri" albümü tanıtım konserinin, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımı ile 4 Ocak'ta AKÜ Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenleneceğini kaydetti.