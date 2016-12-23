Spot piyasada elektrik fiyatları

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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235 lira, en düşük 211,97 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 182 milyon 32 bin 749 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 11.00-14.00 ile 18.00-20.00 saatleri arasında 235 lira, en düşük saat 05.00'te 211,97 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 227,59 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 228,59 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek bin 169,55 lira, en düşük 212,67 liradan işlem gördü.

BOTAŞ'ın 10 gün önce doğalgaz santrallerine uyguladığı kısıntı nedeniyle spot piyasada yükselen elektrik fiyatları, bugün itibarıyla normale dönmeye başladı.