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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu:

23 Aralık 2016 Cuma, 14:25

ORDU (AA) - AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, iktidarda bulundukları süre içinde Ordu'da 326 farklı yatırımın destek aldığını bildirdi.

Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'nun devlet eli ile yapılan yatırımlar ve verilen teşvikler açısından altın çağ yaşadığını ifade etti.

Ordu'da, 2002-2015 yılları arasında 2.2 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Gündoğdu, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla yapılan yatırım desteği ve verilen teşviklerin büyük artışlar kaydettiğine işaret etti.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da yatırımların Ordu'ya gelmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"İktidarda bulunduğumuz süre içinde Ordu'da 326 farklı yatırım destek aldı. Söz konusu bu yatırımlarla 12 bin 500 kişiye istihdam sağlandı. Bu destekler ilimizin önemli bir sorunu olan, göçün artmasının önüne geçmiştir. İhracatçılarımıza 2013-2015 seneleri arasında toplam 7,5 milyon TL ihracat desteği sağlandı. Bu destekler hem Ordu piyasalarını hem de ülke ihracat rakamlarımıza önemli katkılar sağlıyor. Ordu'nun ihracatı 2002 senesinde 110,5 milyon dolar iken bugün iki katını aşarak 225,5 milyon dolar seviyesine geldi. Bunun yanı sıra ihracat yapan firmaların sayısında da artış olmuştur. Daha önce sadece 50 ülkeye ihracat yapan ilimiz bugün 79 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Tüm bu teşvik ve yatırım destekleri ilimizin kalkınmasında önemli işleve sahiptir."

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