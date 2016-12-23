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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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HDP Sözcüsü Bilgen:

23 Aralık 2016 Cuma, 14:26

ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın "kendisinin ifade vermeye gittiği" yönündeki iddialara ilişkin, "Partili arkadaşlarımız da, avukatları da yanındaydı. Evinden zorla alındı ve İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'ne ifadesi alınmak üzere götürüldü." dedi.

Bilgen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 12 Aralık'tan bu yana 16'sı il başkanı ve parti yöneticileri olmak üzere toplam 818 partiliye yönelik gözaltı uygulaması olduğunu ileri sürdü.

Bugün bazı haber ajanslarında TBMM Başkanvekili Buldan'ın kendisinin ifade vermeye gittiği yönünde haberler yayınlandığını belirten Bilgen, şu değerlendirmede bulundu:

"Partili arkadaşlarımız da, avukatları da yanındaydı. Evinden zorla alındı ve İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'ne ifadesi alınmak üzere götürüldü. Buldan'ın 50'nin üzerinde fezlekesi var. Her seferinde zorla götürüp, ifade alıp bıraksanız da bu siyasi çalışma yapamaz hale getirmek için bir operasyon olarak algılanacak. Tutuklama yapsanız da bunun savunulacak hiçbir tarafı olmayacak. Bu yanlıştan dönün."

Bilgen, hükümetin Suriye politikasını eleştirerek, "El Bab mutlaka alınmalı talimatı veren muhalefet lideri, bu iddianın Türkiye'yi diplomatik platformlarda ne duruma düşüreceğini kestiremiyor mu, yoksa bilerek bu politikada hükümetin ısrar etmesi için bir dayatmada mı bulunuyor?" görüşünü dile getirdi.

Anayasa metni taslağını da eleştiren Ayhan Bilgen, "Önce imza atıp, sonra içeriğini tartışmaya başlayan AKP milletvekillerine 'günaydın' diyoruz." dedi.



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