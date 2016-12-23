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"Arım Balım Peteğim" projesi

23 Aralık 2016 Cuma, 14:27
"Arım Balım Peteğim" projesi

ORDU (AA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Arım Balım Peteğim" projesi kapsamında kurulan tesislerdeki laboratuvar sayesinde bal ve bal ürünlerinin tahlil edilip, güvenilir damgasıyla tüketiciyle buluşacağını söyledi.

Balkanlıoğlu, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, "Arım Balım Peteğim" projesi kapsamında yapılan tesislerde incelemelerde bulundu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak'tan bilgi alan Balkanlıoğlu, proje kapsamında yapımı devam eden tesislerdeki çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

Balkanlıoğlu, arıcılığın Türkiye için son derece önemli bir ticari kazanç olduğunu vurgulayarak, "Ordu için anlamı daha da büyük çünkü Ordu, Türkiye'de en fazla bal üreten il." dedi.

Kaliteli balların yanı sıra piyasaya sahte bal da sürülebildiğine dikkati çeken Balkanlıoğlu, "Bu tesisin Türkiye arıcılığı için büyük fonksiyonu olacak. Son derece önemli proje. Bina bitti, makine siparişleri verildi. Dürüst üreticileri koruyan bir sistem. Arım Balım Peteğim projesi kapsamında kurulan tesislerdeki laboratuvar sayesinde bal ve bal ürünleri tahlil edilip, güvenilir damgasıyla tüketici ile buluşacak." diye konuştu.

- "Ordu'daki bu tesis, ülkemizin gururu olacak"

Balkanlıoğlu, projenin iki ana faaliyet üzerine tasarlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Birinci faaliyet laboratuvar ve ürün sertifikalandırılmasını içeren kalite bölümü, diğeri ise ürün paketleme işletmeciliği ve pazarlama birimi. Tesis aynı zamanda fabrika gibi işleyecek, makine ekipmanları olacak. Üreticilerimiz burada kendi ürünlerini işleyebilecek ve malını dünya pazarlarına sunabilecek."

Arı denilince akla sadece bal gelmemesi gerektiğini, bir çok ürün daha bulunduğunu belirten Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Polen, probolis, bal peteği üretimi, arı zehiri, arı sütü... 45 gün yaşama şansı olan arının ömrü, arı sütü ile 7 seneye çıkartılabiliyor. İnsanlar da bu ürünü tükettiklerinde bağışıklık sistemi güçleniyor. Hepsi bu tesislerde üretilecek. Ordu'daki bu tesis, ülkemizin gururu olacak. Kalite biriminin içinde yer alan laboratuvarın çalışabilmesi için yetkilendirilmenin gerçekleştirilmesi ile ülkemizde, arı ürünleri konusunda taklit ve tağşiş sorunlarına kesin çözüm getirecektir."

Türkiye'de ilk kez uygulanan ve KOBİ'lerin rekabet edebilirliğini artırmayı hedefleyen projenin bütçesinin yaklaşık 10 milyon avro olduğu öğrenildi.

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