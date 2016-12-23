Ereğli'de hurda araçlar kaldırılıyor

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ZONGULDAK (AA) - Ereğli ilçesinde terk edilmiş 140 hurda aracın belediye ekipleri tarafından çekildiği bildirildi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde kirliliğine neden olan ve yer işgal eden hurda araçların tespit edilerek kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Gerekli tebligatların yapılmasının ardından ilçe genelinde 140 aracın çekici vasıtasıyla belediye garajına kaldırıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hurda araçlar, Ereğli'nin cadde ve sokaklarından arındırılmıştır. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, hurda araçların kaldırılmasına yönelik Alo 153 ihbar hattına gelen şikayetler ile diğer ihbarları dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor."