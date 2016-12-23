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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Şehitlerimizi uğurluyoruz

23 Aralık 2016 Cuma, 14:28
Şehitlerimizi uğurluyoruz

SAMSUN (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Kumtepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin babası Ertan, annesi Safiye ve kardeşi Umut Kavuz'un gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Şehidin naaşı, buradan cenaze aracı ile Rıdvan Paşa Camisi önündeki caddeye götürüldü. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Cuma namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bakan Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.


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