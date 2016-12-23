Tayland boksu yapan ev hanımı Avrupa üçüncüsü oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 27 yaşındaki ev hanımı Melek Özlem Şen, 12 yıl aradan sonra başladığı Muay Thai (Tayland Boksu) şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldu.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası EMF Antalya Açık 2016 Muay Thai Kupasında artı 75 kiloda üçüncü olan Şen, 7 yaşındaki oğlu Asilkan Abdullah ve 3,5 yaşındaki minik kızı Meral Ebrar ile birlikte Erdemli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç'ı ziyaret etti.

Şen, ziyarette yaptığı konuşmada, 12 yıl önce çeşitli nedenlerden ötürü bıraktığı spora yeniden başladığını belirterek, milli takım adına katıldığı şampiyonada Avrupa üçüncülüğünü elde ettiğini söyledi.

Kendisini daha önce çalıştıran antrenörü Teslime Çelik'in teşvikiyle yeniden spora döndüğünü aktaran Şen, ''Kadınlarda artı 75 kilo kategorisinde rakiplerimi geride bırakarak, Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Bu başarımı ve madalyamı şehitlerimize adıyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak.'' dedi.

Erdemli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç da Melek Özlem Şen'i kutlayarak kendisine başarı diledi.