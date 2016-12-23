GÜNCELLEME - Adana'da kartonpiyer imalathanesinde yangın

ADANA (AA) - Adana'da kartonpiyer imalathanesinde çıkan ve yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 3 iş yeri hasar gördü.
Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki imalathanede kazanın patlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın hızla büyüdü.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, imalathanenin yanındaki oyuncak deposu ile alüminyum üretim tesisine de sıçradı.
Yangında yaralanan bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldığı yangında 3 iş yeri de kullanılamaz hale geldi.
Alevleri gözyaşları içinde izleyen iş yeri sahiplerini yakınları teselli etmeye çalıştı. Bir iş yeri sahibi, "30 yıllık emeğimiz gitti." diyerek ağladı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.