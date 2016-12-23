Ereğli'de yarı olimpik yüzme havuzu projesi

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ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçede yapılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzu projesinde yer teslimi aşamasına gelindiğini bildirdi.

Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kışla Mahallesi'nde bulunan eski kamyon garajının olduğu 4 bin 500 metrekarelik alanı üzerine inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu projesini ilçe halkı ile buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İlçenin vizyonunu artıracak önemli bir projenin startının verildiğini anlatan Uysal, "Kışla Mahallesi sınırları içinde bulunan ve proje ihalesi tamamlanan 4 bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunda yer teslimi aşamasına geldik. Bodrum, zemin ve tribün katından oluşacak havuz projesi bünyesinde kafeterya, spor salonu, antrenör ve sporcu odaları, sağlık odası ve yarı açık teras da bulunuyor." diye konuştu.