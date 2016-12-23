Terör saldırısına tepkiler

ZONGULDAK (AA) - Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük'e taziye ziyaretinde bulundu.
Ercan, ziyarette yaptığı konuşmada, teröre tepki göstererek, "Ülkemizin güvenliği ve asayişini sağlama görevini üstlenen polisimize yapılan bu hain saldırıları lanetliyoruz ve kınıyoruz. Yaşamını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet, şahsınızda tüm polis teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" dedi.
İlçe Emniyet Müdürü Küçük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.