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Şehitlerimizi uğurluyoruz

23 Aralık 2016 Cuma, 14:35

KARS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, memleketi Kars'ın Susuz ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Yekebağcı'nın Kars Harakani Devlet Hastanesi morgundan askerlerce alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Susuz ilçesindeki Kazım Karabekir Camisi önüne getirilip katafalka konuldu. Şehit için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin kardeşi Tolga Yekebağcı, törende kardeşinin tabutuna sarılarak, "Kardeşim ben sana nasıl toprak atayım? O kurşunun önüne ben geçeydim de beni vuraydı. Bu aile şehitler ailesi. Kardeşim 'Aslana kurşun işler mi?' demişti, kurşun geldi. Senin adını aslan gibi yeğenin taşıyacak kardeşim." diyerek gözyaşı döktü.

Şehit annesi Fikriye Yekebağcı da "Ben ağlamayacağım, onları sevindirmeyeceğim. Benim yavrum şehit oldu." diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.

Cenaze törenine katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Arslan ve Kars Valisi Rahmi Doğan, İl Müftüsü Mehmet Genç'in kıldırdığı cenaze namazı sırasında ayakta durmakta zorluk çeken şehidin babası Zeki Yekebağcı ile kardeşi Tolga Yekebağcı'nın elini tutarak destek oldu.

Cenaze namazı sonrası şehit Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi, helallik alınmak üzere babaevine getirildi. Şehidin annesi Fikriye, babası Zeki, ağabeyi Tolga ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasından sonra şehidin cenazesi ilçe mezarlığında askerlerin saygı atışı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Defin işlemi sonrası Bakan Arslan, şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağını öperek, babası Zeki Yekebağcı'ya takdim etti.

Törene, Bakan Aslan ile Vali Doğan'ın yanı sıra AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, şehidin yakınları, askeri erkan, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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