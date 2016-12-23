Antalya'da denetimli serbestlik kapsamında iş birliği protokolü

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ANTALYA (AA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Akdeniz Üniversitesi ve 5 ilçe belediyesiyle denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin çalıştırılmasını esas alan işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Adliyesi'nde düzenlenen törenle protokole Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce imza attı.

Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, denetimli serbestlik ile hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerini önlemenin amaçlandığını söyledi. Solmaz, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmanın toplum yararına olduğunu kaydetti.

Proje ile yükümlünün iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Solmaz, topluma verilen zararın kamu hizmetinde ücretsiz çalışarak geri ödenmesinin kamu düzeninin sağlamasına da katkı sağlayacağının altını çizdi.

Mağdurun kanunlara ve topluma güvenini de yeniden sağlamak gerektiğini belirten Solmaz, "Yükümlü cezasını çekerken kamu yararına çalıştığı için kendini toplumun bir parçası olarak hissetmekte ve aynı zamanda kamunun büyük giderlere mal olan işleri ücretsiz olarak yerine getirilmektedir." diye konuştu.