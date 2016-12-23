Hac için başvurlar başlıyor

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SAMSUN (AA) - Kavak Müftüsü Abdullah Karaca, hac için müracaat etmek isteyenlere uyarıda bulundu.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada hac için kayıtların 28 Aralık-6 Ocak tarihlerinde yapılabileceğini söyledi.

Müracaat edeceklerin bankaya 20 lira yatırmaları halinde makbuz ve nüfus cüzdanları ile müftülüklere müracaat edebileceklerini aktaran Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce hac kaydı yaptıranların kayıtları otomatik olarak yenileniyordu. Artık kayıt yenileme yapılmayacak. Önceden hac kaydı yaptıran vatandaşlarımız 9-31 Ocak tarihlerinde internet üzerinden kayıtlarını yenileyebilecek. İnternet üzerinden yapamayanlar ise müftülüklere müracaat edecek. Kayıt yenilemeyenler 2017 yılında yapılacak hac kurasına katılamayacak."