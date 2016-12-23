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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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İzcilerin şehitlik ziyareti

23 Aralık 2016 Cuma, 14:44

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 7 ülke ve 27 ilden bir araya gelen 250 izci, Sarıkamış Harekatının 102. yıl dönümü öncesi Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kamp Müdürü Nuri Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış harekatının 102. yılını anma etkinlikleri öncesi Erzurum'daki Kars Kapı Şehitliğini ziyaret ettiklerini söyledi.

Karslı, Erzurum'da onbirincisi düzenlenen "Allahu Ekber Dağları Şehitlerini Anma ve Milli Bilinç Kampı" programı kapsamında yurt dışı ve çeşitli kentlerden gelen izcilerle çeşitli programlar gerçekleştireceklerini belirterek, "Erzurum'da Kars Kapı Şehitliğini ziyaret ettik. Şehitlik mezarları üzerinde bulunan karları izcilerimiz ile temizledik. Daha sonra iklim şartlarına göre Erzurum'un Şenkaya ilçesine geçilerek fener alayı ve toplantılar yaparak yürüyüşlere katılıyoruz. Faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Faaliyetlerini her yıl Erzurum'dan başlattıklarını ifade eden Karslı, programa Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katıldığını aktardı.

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