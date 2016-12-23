Yurtta kış

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KONYA (AA) - Konya genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler merkezde ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre Konya'nın merkez ve ilçelerinde 28 ayrı noktada 332 araç, bin 151 personel, kar yağışı nedeniyle yaşanan olumusuzlukların giderilmesini için çalışma yürütüyor. Ayrıca ilçe ve mahalle yollarında kar kürüme, solüsyon, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

Sürücülerin kış lastiği ve zincir takmadan yola çıkmaması uyarısı yapılırken, toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesi tavsiye edildi.



Öte yandan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşların kar yağışıyla gerçekleşen olumsuzluklar için 444 55 42 numaralı acil çağrı hattını 24 saat arayabileceklerini belirtti.









