Şehitlerimizi uğurluyoruz

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KIRKLARELİ (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Göktan Özüpek, memleketi Kırklareli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli Devlet Hastanesi morgundan alınan Özüpek'in Türk bayrağına sarılı naaşı helallik için İstasyon Mahallesi'ndeki annesinin yaşadığı evin önüne götürüldü.

Anne Özüpek, şehit oğlunun naaşına sarılarak, ''Evladım bırakma bizi'', '' ''Adı gibi güzel oğlum'', ''Seni çok özledik canım evladım'' sözleriyle gözyaşı döktü. Şehidin bir buçuk ay önce evlendiği eşi Meryem Özüpek de ''Söz ağlamayacağım sevgilim'' diyerek şehit eşini uğurladı. Naaşın başında duran merasim mangasındaki askerler de bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi helallik alınması sonrası Hızırbey Camisi'ne götürüldü. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Yalçın'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Törene, ailesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Mustafa Barut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Turabi Kayan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Emniyet Müdürü Erkin Adalar il protokolü ve vatandaşlar katıldı.



















