Şehitlerimizi uğurluyoruz

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KONYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz’un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Şehit Boz'un cenazesi, karayoluyla Konya'nın Ereğli ilçesine getirildi. Şehidin Ereğli Devlet Hastanesi morgu önünde bekleyen yakınları, Boz'un naaşını taşıyan aracı gözyaşlarıyla karşıladı.

Cenazenin helallik alınmak üzere Cinler Mahallesi'ndeki babaevine getirildiği sırada baba Özkan Boz, oğlunun tabutuna dokunarak çevredekilerden haklarını helal etmesini istedi.

- "Ben Kürt'üm, doğuda koruculuk yaptım"



Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, ilçe meydanındaki Ereğli Ulu Cami'ye getirildi.

Şehidin amcası Abdülaziz Boz, yakınlarına dönerek ağlamamalarını istedi ve "Ben Kürt'üm, doğuda koruculuk yaptım. Dedem de bu ülke için şehit oldu. Yeğenim de onun arkasından gitti ve şehit oldu. Bu vatan için şehit oldular. Bu ülke bölünmez, bölünmeyecek." diye konuştu.

Baba Özkan Boz'un "Bir hatası, kusuru varsa ben onun adına özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Vatan, bayrağımız sağ olsun." sözleri, törene katılanları duygulandırdı.

Öte yandan şehit askerin, kız kardeşinin nişan töreninde giymek için aldığı takım elbisesi tabutunun üzerine bırakıldı.

Burada şehidin kardeşi, Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü.

Yakınlarının yardımıyla ayakta durduğu gözlenen anne Gülhan Boz ise evladının tabutuna sarılıp öptükten sonra "Güle güle git oğlum" diyerek şehide veda etti.

Daha sonra camide kendilerine ayrılan bölüme geçen acılı anne, "Benim oğluma vuran eller kırılsın." diyerek bir süre ağladı.

Şehit Boz'un cenazesi, Konya Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Meydanbaşı Şehitliği'nde defnedildi.



Cenaze törenine katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş da katıldı.