23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfaspor, GAP Arena Stadı'nı devretti

23 Aralık 2016 Cuma, 14:48


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, GAP Arena Stadı'nın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devrettiklerini bildirdi.

Bağıban, yazılı açıklamasında, 3 sezondur Şanlıurfaspor tarafından kullanılan GAP Arena Stadı'nın dün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne resmen devredildiğini kaydetti.

Başta Vali Güngör Azim Tuna olmak üzere devir işlemlerinin gerçekleşmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Bağıban, "21 Aralık 2016 tarihi itibarıyla GAP Arena Stadı'nı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne devrettiğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.


İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da Sarıkamış şehitleri anılacak
YEREL

ŞANLIURFA'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILACAK
Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Mezra yolları kilit parke ile örülüyor
YEREL

MEZRA YOLLARI KİLİT PARKE İLE ÖRÜLÜYOR
Sarıkamış şehitleri Şanlıurfa'da anılacak
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ŞANLIURFA'DA ANILACAK
Halfeti Belediyesine görevlendirme
YEREL

HALFETİ BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME
Şanlıurfalı Engelliler, mağlubiyet serisine son vermek istiyor
YEREL

ŞANLIURFALI ENGELLİLER, MAĞLUBİYET SERİSİNE SON VERMEK İSTİYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'nın çöpleriyle 40 bin haneyi aydınlatacak elektrik üretiliyor
YEREL

ŞANLIURFA'NIN ÇÖPLERİYLE 40 BİN HANEYİ AYDINLATACAK ELEKTRİK ÜRETİLİYOR
Minik kızını kucağına alacağı günü bekliyor
YEREL

MİNİK KIZINI KUCAĞINA ALACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR
Sudan heyeti Şanlıurfa'da
YEREL

SUDAN HEYETİ ŞANLIURFA'DA

Akaryakıt tankerinde sigara sevkıyatı
YEREL

AKARYAKIT TANKERİNDE SİGARA SEVKIYATI
n çok atık pil toplayan okula ödül
YEREL

N ÇOK ATIK PİL TOPLAYAN OKULA ÖDÜL
Mardin'den Ceylanpınar Belediyesine Ziyaret
YEREL

MARDİN'DEN CEYLANPINAR BELEDİYESİNE ZİYARET
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 7 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA KAVGA: 7 YARALI
Sudan heyetinden Şanlıurfa'ya çıkarma
YEREL

SUDAN HEYETİNDEN ŞANLIURFA'YA ÇIKARMA
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
Şanlıurfa'da hırsızlık
YEREL

ŞANLIURFA'DA HIRSIZLIK
Kaba doğum kadın hastalıklarını artırdı
YEREL

KABA DOĞUM KADIN HASTALIKLARINI ARTIRDI
Şanlıurfa'dan kısa kısa
YEREL

ŞANLIURFA'DAN KISA KISA
Şanlıurfaspor'da işler yolunda
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA İŞLER YOLUNDA
Mevlana vuslatının 743. yılında Harran Üniversitesinde anıldı
YEREL

MEVLANA VUSLATININ 743. YILINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE ANILDI
Siverekli gençler halı sahaya teröre tepki pankartıyla çıktı
YEREL

SİVEREKLİ GENÇLER HALI SAHAYA TERÖRE TEPKİ PANKARTIYLA ÇIKTI
Birecik'te 'Çocuk cinsel ihmal ve istismarı' sempozyum düzenlendi
YEREL

BİRECİK'TE 'ÇOCUK CİNSEL İHMAL VE İSTİSMARI' SEMPOZYUM DÜZENLENDİ
Suriyeli sığınmacıların endişesi soğuk hava
YEREL

SURİYELİ SIĞINMACILARIN ENDİŞESİ SOĞUK HAVA