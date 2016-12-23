Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akdemir, mesajında, İnönü'nün dünya siyasi tarihinde kendi iktidarını demokratik yollarla devreden ender kişilerden biri olduğunu belirtti.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında önemli görevler üstlendiğini ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı, Lozan Kahramanı, İstiklal Savaşımızın kazanılmasında önemli görevler üstlenen merhum İsmet İnönü, Cumhuriyetimizle başlatılan değişim ve dönüşümlerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamış, kişiliği, kararları, düşünceleri, ilkeli çalışmaları ve hizmetleri ile ulusumuzun büyük sevgisini ve saygısını kazanmıştır. Ülkenin temellerini atan, köklü tarihimizin gelişmesi ve çağdaş bir ülke olmamız için yılmadan mücadele eden milli şefimizin, çok partili hayata geçişte demokrasimizi güçlendirmesi bakımından çok önemli rol oynadığını unutmamalıyız. Dürüstlük timsali olan İsmet Paşa, 'Bir ülkede namus sahipleri,en az şer ehli kadar cesur olmadıkça o memleket mutlaka batar' sözünün sahibidir ve bu tarihi değerini kıymetini koruyan cümle, bizlere kılavuz olmuş, bizden sonraki nesle de kılavuz olacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunda, gelişiminde yer alan, ülkemizin bağımsız bir devlet olabilmesi için çok zor şartlar altında mücadele veren, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ülkenin ilk temel taşlarını atan, İsmet İnönü'yü sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum."