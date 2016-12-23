Şehitlerimizi uğurluyoruz

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ANTALYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Antalya'da toprağa verildi.

Şehit Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan askeri yetkililer ve yakınları tarafından alınarak, Kepez Çankaya Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada şehit için helallik alındı. Cenaze, ardından aynı mahallede bulunan Uyaroğlu Camisi'ne götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşınarak musallaya konuldu. Bu sırada şehidin annesi Aynur Aygün, nişanlısı Emine Zengin ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anne Aygün, tabuta sarılarak, "Şerefli bir evlat verdim. Başımız dik, gururluyuz. O benim kalbimde. Ona bu büyük rütbeyi ben veremezdim." diye ağladı.

Nişanlısı Emine Zengin ise "Alim, ben sana doyamadım. O beni alacaktı, ben onu değil. Nikahımıza çok az kalmıştı." dedi.

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, şehit yakınlarına taziyede bulundu.

Cenaze namazını Antalya Müftüsü Osman Artan kıldırdı. Namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi tekbirler eşliğinde askeri tören ile defnedileceği Uncalı Şehitliği'ne götürüldü. Bu sırada vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye sloganlar attı.

Cenazeyi camiden anne Aygün asker selamı ile uğurlarken nişanlısı ise tabutun üzerine yazmasını koydu.

Yılmaz'ın naaşı Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Ali Yılmaz'ın nişanlısı Emine Zengin ile 19 Mayıs 2017'de evlenmek için nikah tarihi aldıkları öğrenildi.



Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olmuştu.