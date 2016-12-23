Şanlıurfa'da Sarıkamış şehitleri anılacak

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ŞANLIURFA (AA) - Sarıkamış Harekatının 102. yıl dönümü etkinleri kapsamında Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürüyüş düzenleneceği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde 8 Ocak 2017 pazar günü yapılacak "Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak" programı kapsamında Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak için sabah saatlerinde Rabia Meydanı'ndan Bediüzzaman Aile Mezarlığındaki şehitliğe yürüyüş düzenleyecek.

Yürüyüşe katılacaklara bere, atkı ve eldiven dağıtılacak.