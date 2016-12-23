KOSGEB kredisine yoğun başvuru

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ZONGULDAK (AA) – Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkan Vekili Sertan Yalçın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne il genelinde 2 bin 850 başvuru yapıldığını söyledi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğinin 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulduğunu söyledi.

Programdan yararlanma hakkı kazanan işletmelerin rahat nefes alabileceğini ifade eden Yalçın, "Ereğli ilçesinde de yoğun bir talep geldi. 19 Aralık'ta başlayan başvurular nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşandı. Aldığımız son bilgiye göre Zonguldak il genelinde 2 bin 850 işletme başvurusunu gerçekleştirmiş." dedi.