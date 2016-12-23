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Karakeçili Yörükler Türkmenler Kültür Derneği şehitler için helva dağıttı

23 Aralık 2016 Cuma, 14:54

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Yörükler Türkmenler Kültür Derneği şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar için helva dağıttı.

Karakeçili Merkez Cami'de cuma namazından önce şehitler için dua okundu. Cuma namazı çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı.

Dernek Başkanı Erol Elidemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitler için helva dağıttıklarını söyledi.

Şehitler için dua ettiklerini belirten Elidemir, "Türkiye Cumhuriyetine göz diken bütün düşmanlarımız ve hainler şunu bilmeli ki vatanı, milleti ve bayrağı adına, vatan sevdalısı Türk milletinin her bireyi seve seve canını verir. Biz Karakeçili Yörükler olarak bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, Türk milletine de başsağlığı diliyoruz. Vatanın savunması adına görev yapan, bizlerin huzur ve güvenli bir şekilde yaşamamızı sağlayan bütün güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

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