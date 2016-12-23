Şehitlerimizi uğurluyoruz

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BURSA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir (26), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, fotoğrafını taşıyan annesi Fadime Demir'in ardından gelen askerlerin omuzlarında Mihraplı Camisi'ne getirildi.

Oğlunun komando beresini başına takan şehidin annesi, "Ferhat diz çöküyorum, ne olur kalk. İki sene yolunu gözledim. Hakkım sana helal olsun." diyerek, tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehidin babası Bahri Demir ve 3 ay önce evlendiği eşi Fatma Demir de güçlükle ayakta durabildi. "Üşümesin, üstünü örtmem lazım." diyen şehidin kardeşi Mert Demir de montunu çıkartıp ağabeyinin naaşının üzerine örttü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Müezzinoğlu, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

İl Müftü Vekili Mehmet Köktaş'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği Hamitler Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.







