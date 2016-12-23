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AMASYA (AA) - Suluova'da, İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı, Kaymakam Hayatı Taşdan başkanlığında yapıldı.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Taşdan, toplantıda emniyet ve jandarma teşkilatının faaliyetlerinin değerlendirildiğini söyledi.

İlçe yöneticileri olarak güvenlik güçleri ve halkın katkılarıyla bölgenin huzur ve refahının sağlanması için çaba gösterdiklerini belirten Taşdan, "İlçemiz bir huzur şehridir. Bunun sağlanmasında ilçe merkezi ve köylerimizde güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızın işbirliği en üst düzeyde olmuştur. İşbirliği içinde hareket ederek yaşadığımız bölgenin refahını yükseltme adına önemli katkılar sağlandı. Buna bağlı olarak bölgemiz yeni yatırımlar alarak önemli bir gelişme ivmesi yakalamıştır. İlçemizdeki bu güven ortamının oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cenk Alper Göksu, Emniyet Müdürü Murat Oflaz ve ilgililer katıldı.