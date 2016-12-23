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Yüzeyi buz tutan Ulugöl'e ziyaretçi akını

23 Aralık 2016 Cuma, 14:59

ORDU (AA) - Ordu’nun doğal güzelliğiyle bilinen, Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı ilan edilen ve soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Ulugöl ziyaretçi akınına uğruyor.

Sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ağaçların göle yansımasıyla doğaseverlerin fotoğraf karelerinde ölümsüzleşen Ulugöl, kışın da buz tutan yüzeyinde yürümek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da Gölköy ilçe merkezine 17 kilometre mesafedeki Ulugöl'e gelerek donmuş gölün üzerinde uzun süre yürüdü.

Balkanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 70-80 metre derinliğe ve 80 hektarlık bir alana sahip olan Ulugöl’ün yüzeyinin donmasının ayrı bir güzellik oluşturduğunu söyledi.

Ulugöl’ün milli park ve büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla Ulugöl ayrı bir güzelliğe büründü. Ulugöl’ün kış güzelliğini de yakından görmek amacıyla birçok vatandaş gibi bende buraya geldim." dedi.

Balkanlıoğlu, Ulugöl'ün tertemiz bir suya sahip olduğunu ifade ederek "Çevresi ise tamamen bakir ormanlarla kaplı. Burası çok güzel bir yer ve barınma imkanı da bulunuyor. Ahşap ve çam kokulu bungalov evlerde kalarak burada çok rahat, huzurlu bir şekilde tatil yapabilirsiniz." diye konuştu.

Ulugöl'ün dört mevsim yoğun şekilde ziyaret edildiği bilgisini veren Balkanlıoğlu, fırsat buldukça kendisinin de Ulugöl’e geldiğini dile getirdi.

Misafirlerini de buraya getirdiğini aktaran Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Yolu biraz zahmetli ancak o zahmete katlanıp buraya gelenler ‘Geldiğimize gerçekten değdi. Biz böyle güzellik görmedik. Ölmeden cennete girdik’ diyerek, Ulugöl’le ilgili güzel duygularını dile getiriyorlar. Biz herkesi Ulugöl’e bekliyoruz ve şu anda da gölün yüzeyinde 70-80 metre suyun üzerinde korkusuzca kalabiliyoruz çünkü 25-30 santimetre kalınlığında buz var. Ulugöl, her mevsim bir başka güzel."

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ise yerli ve yabancı turistlerin özellikle sonbaharda ilçeyi ve Ulugöl’ü ziyaret etmeye başladığını söyledi.

Ulugöl'e gezmeye Altınordu ilçesinden gelen Kıymet Akdeniz de "Çok güzel bir manzara oluşmuş. Herkesi buraya davet ediyoruz." dedi.

Vali Balkanlıoğlu'nun Ulugöl ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Gürgentepe Kaymakamı Abdülkadir Umut Kasman, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert’te hazır bulundu.

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