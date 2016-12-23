KBÜ Robot Kulübü Karabük'e dünya şampiyonluğu getirdi

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KARABÜK (AA) - Japonya'da düzenlenen "Japon Sumo Robot Turnuvası"na katılan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Kulübü, kente döndü.

Tokyo'da 17-18 Aralık'ta 28'incisi düzenlenen turnuvaya, "Hırçın", "Sakin", "Avcı" ve "Neşter" isimli robotlarla katılan KBÜ Robot Kulübünü, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, makamında kabul etti.

Polat, kulüplerinin Japonya'da çok güzel ve önemli bir başarıya imza atarak ülkeyi ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Aynı turnuvada geçen yıl da "Sakin" isimli robotlarının dünya birinciliği elde ettiğini, bu yıl hem bu unvanı koruduklarını hem de ikincilik unvanını da aldıklarını belirten Polat, şöyle devam etti:

"Ekibimiz geçen sene de tüm rakipleri eleyerek dünya birincisi olurken 'Yokozuna' (Başpehlivanlık) unvanıyla ülkemize dönmüştü. Bu sene ise 21 ülkeden 48 robotun yer aldığı yarışmada birinciliği ve ikinciliği elde ettiler. Ben haberi aldığımda çok duygulandım. Araştırma geliştirme adına bizden ne isteniyorsa kapımız sonuna kadar açıktır." diye konuştu.

Robot Kulübü Akademik Danışmanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır da konuşmasında, kulübün çalışmalarıyla Japonya'daki yarışmada elde edilen başarı hakkında bilgi verdi.

Rektör Polat'ın katkısıyla merkezin kurulduğunu vurgulayan Bayır, "Bu alanda sadece yarışma amaçlı değil, sanayiye dönük robotlar üretilmesi konusunda çalışmalara başladık. Bu bilgi birikimini daha yaygın bir şekilde kullanacağız." dedi.



