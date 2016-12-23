Eski Erdemli Belediye Başkanı Ergin vefat etti

MERSİN (AA) - Erdemli ilçesinde 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Mustafa Ergin, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cenazesi ilçeye getirilen Ergin için Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Ergin'in kardeşi Halil Ergin, oğlu Ömer Ergin ile Mersin Baro Başkanı Ali Er, konuşma yaptı.
Daha sonra Mustafa Ergin, Türbe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Doğru Yol Partisi'nin (DYP) 1983 yılında Erdemli'de kurucu başkanlığını yapan Ergin, 1989 seçimlerde aynı partiden Erdemli Belediye Başkanı seçilip, görevi 1994 yılına kadar sürdürmüştü.