Aksaray'da asayiş

AKSARAY (AA)- Aksaray'da çeşitli tarihlerde 8 ayrı iş yeri, ev ve araç kurşunlama olaylarına karıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde iş yeri, ev ve araç kurşunlama olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve parmak izi yardımıyla delilleri toplayan ekipler, şüphelilerin kent merkezindeki evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, Memduh D. (18), Samet Ç. (20), Onur A. (18) ve İrfan T. (28) gözaltına alındı.
Polis, şüphelilerin il genelinde çeşitli tarihlerde 8 ayrı iş yeri, ev ve araç kurşunlama olaylarına karıştığını belirledi.
Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.
-Gasp iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Aksaray'da 5 lise öğrencisini kesici aletle tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı liselerdeki 5 öğrenciyi kesici aletle tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameraları ve öğrencilerin verdiği eşkal doğrultusunda Halil İbrahim Ç. (21) ve Emre O.'yu (23) gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.