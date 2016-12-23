Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile bazı kent protokol üyeleri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, tarihin altın sayfalarında yer alan Gaziantep savunmasının gururla yad edilen, ecdadın bayrak, vatan, namus ve şerefi için, düşmana karşı, yokluk ve yoksulluk içinde dahi neler yapabileceğini gösteren en güzel destan olduğunu belirtti.

Mehmet Erdoğan şunları kaydetti:

"Topraklarımızın düşmanlar tarafından işgal edildiği ve milletimizin kaderinin yeniden yazılmak istendiği o kara günlerde, Gaziantep savunması, Kuvay-i Milliye harekatına bir kıvılcım olmuş ve tüm Anadolu'nun düşmandan temizlenmesine bir başlangıç olmuştur. Gaziantepliler hiçbir yerden yardım ve destek almadan büyük bir kararlılık, irade ve dayanma gücü göstererek düşmana direnmiştir. Bugün de vatanımıza ve bağımsızlığımıza yönelecek her türlü saldırıya karşı, ecdadımızdan aldığımız inanç ve kararlılıkla aynı şekilde cevap verecek güçteyiz. Bu vesileyle kurtuluşumuzun yıl dönümünü kutlar, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim."

- Belediye Başkanı Fadıloğlu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da, bu destansı mücadeleyi Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği gençlerin de en iyi şekilde öğrenmesi, bunu en iyi şekilde sahiplenerek, aynı inanç ve kararlıkla gelecek nesillere aktarması konusunda herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

- İl Emniyet Müdürü Gülveren

İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ise mesajında "Gaziantep'in ülkemizin kalkınma ve gelişmesine katkısının hayranlık derecesinde olacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gazi şehrimizi ve yurdumuzu kurtarmak için canını seve seve veren aziz şehitlerimizle ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak, Gaziantepli hemşehrilerimizin 95'inci yıl dönümü olan 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

- AK Parti İl Başkanı Özkeçeci

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci de Antep savunmasının kahramanlarının düşman çizmesi altında yaşamaktansa, ölmeyi göze alarak büyük bir vatanseverlik örneği gösterdiğini belirtti.

- MHP İl Başkanı Taşdoğan

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan da, Antep savunmasının Türk milletinin şahikasını teşkil eden bir kurtuluş mücadelesi olduğunu belirterek, "Her türlü yokluk ve zor şartlarda, topraklarını işgal etmek isteyen Fransızlara karşı, Anteplilerin hiçbir yerden yardım ve destek almadan ve 6 bin 317 şehit verme bedeliyle ortaya koydukları o müthiş direniş, Anadolu insanına yeniden umut olmuş, inanç olmuş ve milli mücadelenin başlamasına öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı.

- Rektör Tamer Yılmaz

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde, bu toprakları mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.