Mersin'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu

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MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi gerekli planlama ve altyapılarının tamamlanmasıyla faaliyete geçti.

MEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, fakültede yaptığı basın açıklamasında, 2017'nin Mart ayında öğretim üyelerinin alımının gerçekleşmesiyle gelecek yıl öğrenci alımına başlanacağını belirtti.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın desteğiyle Fakültenin açılması yönündeki sürecin hızlandığını ifade eden Taşkın, Fakültede Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Pilotaj Bölümü ve Sivil Hava Ulaştırma ve İşletmeciliği Bölümü olmak üzere 3 bölüm kurduklarını kaydetti.

Dünyada geçerli olan bölümleri kurduklarını aktaran Taşkın, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bazı üniversitelerde bu fakülteler çok fazla bölümlere ayrılmış. Biz yurt dışında da araştırma yaptık. Oralarda spesifik olan bölümler kabul görmüyor. Biz dünyada kabul gören bölümleri kurduk. Bu bölümler teknik bölümler ve kurulması zor. Bu alanda yetişmiş eleman bulmak çok sıkıntılı. Bizim yönetimimizin gayretleriyle 23 öğretim elemanı bulmuş durumundayız. Bunların güvenlik soruşturması yapıldı ve ilan aşamasında. Ülkemizde 7 havacılık ve uzay bilimleri fakültesi olmasına rağmen çoğu faal değil. Bunların çoğu sivil hava işletmeciliğine yönelmiş fakülteler. Teknik kısımda şu anda altyapısını tamamlamış, öğretim üyesini karşılayıp bölümü faal hale getirmiş ciddi anlamda 3 üniversite var. Biz mevcut öğretim üyelerimizi okula aldığımızda, öğretim üyesi sayısı açısından baktığımızda hemen üçüncü sıraya yerleşeceğiz. Bu da bizi ciddi artılar kazandıracak durumunda. Amacımız üniversitenin ve toplumun önünü açma yönünde çalışmaların yapılması ve toplumun yararına katkı sağlayacak projelerin yapılması."