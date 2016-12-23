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Şehitlerimizi uğurluyoruz

23 Aralık 2016 Cuma, 15:06

YOZGAT (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Oktay Durak’ın (29) cenazesi, memleketi Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyünde toprağa verildi.

Şehit Durak’ın naaşı, Çayıralan Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde köye getirildi. Köy meydanında cuma namazı sonrası şehit için tören düzenlendi. Tören öncesi, şehidin babası Kemal Durak, şehidin kız kardeşi Mercan Kaplan ve şehidin sözlüsü Emine İpek, tabuta sarılarak ağladı.

Durak'ın sözlüsü Emine İpek, şehidin kız kardeşine sarılarak, "Abla gitti, yemin etti, söz verdi bana, 'Gitmeyeceğim' dedi, gitti. Ben ona gelinliğimle gelecektim, o tabutuyla geldi. Sen gelmedin, ben geldim." diyerek gözyaşı döktü.

Baba Kemal Durak da oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben sana 'Kara gülüm' derdim, gülümü soldurdular." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Şehidin kız kardeşi Mercan Kaplan da kendisine taziyede bulunan Tuğgeneral Mehmet Özaydın'a, "Allah rızası için bitirin bunları. Kimse artık böyle şey yaşamasın. Yok edin hepsini." dedi.

Şehidin silah arkadaşlarından Yasin Ayrancı da tabuta sarılarak öptü.

Durak'ın öz geçmişinin okunmasından sonra İl Müftü Vekili İsmail Karadavut tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Şehitin cenazesi, tekbirlerle köy mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Tuğgeneral Mehmet Özaydın, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Başkök ve şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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