Harçlıklarını Halep'e bağışladılar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AMASYA (AA) - Taşova Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, "Halep İçin Un Yardımı" Kampanyası başlatıldı.

Öğrenciler başlatılan kampanya kapsamında harçlıklarını bağışladı.

Okul Müdür Yardımcısı Şakir Yer, yaptığı açıklamada, öğrencilerin duyarlı davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, başlatılan kampanya kapsamında 2 bin 108 lira toplandı. Halep'te yaşanan insanlık dramına okulumuz öğrencileri de duyarsız kalmamış ve harçlıklarını bu anlamlı yardıma bağışladılar. Öğrencilerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Furkan Can Yılmaz ise harçlıklarını Halep'te aç ve susuz kalan, perişan olan, bütün imkanlardan yoksun olan kardeşlerine göndermek üzere bağışladıklarını ifade etti.