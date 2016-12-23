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Harçlıklarını Halep'e bağışladılar

23 Aralık 2016 Cuma, 15:06

AMASYA (AA) - Taşova Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, "Halep İçin Un Yardımı" Kampanyası başlatıldı.

Öğrenciler başlatılan kampanya kapsamında harçlıklarını bağışladı.

Okul Müdür Yardımcısı Şakir Yer, yaptığı açıklamada, öğrencilerin duyarlı davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, başlatılan kampanya kapsamında 2 bin 108 lira toplandı. Halep'te yaşanan insanlık dramına okulumuz öğrencileri de duyarsız kalmamış ve harçlıklarını bu anlamlı yardıma bağışladılar. Öğrencilerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Furkan Can Yılmaz ise harçlıklarını Halep'te aç ve susuz kalan, perişan olan, bütün imkanlardan yoksun olan kardeşlerine göndermek üzere bağışladıklarını ifade etti.

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