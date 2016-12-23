23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaş'ta "Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi"

23 Aralık 2016 Cuma, 15:07

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen "Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi"ne katılan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türk Ekonomi Bankası iş birliğiyle, finansal okuryazarlık konusunda toplum bilinci oluşturulmasına yönelik Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi yürütüldü. Proje kapsamında Kaş Halk Eğitim Merkezi'nde, 29 kursiyere seminer verildi.

Seminerin ardından düzenlenen sertifika törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Özkan, Kaş HEM Müdürü Mustafa Öztürk, Kalkan İlk-Ortaokulu Müdürü Sabit Yılmaz, Kaş Merkez İlk-Ortaokulu Müdürü Yusuf Alagöz ve kursiyerler katıldı.

Mustafa Öztürk, yaptığı konuşmada, proje ile bütçe yapma, gelir-gider dengesini sağlama, tasarruf ve yatırım yapma, borçlanma, finansal hak ve yükümlülüklerini bilme gibi temel konularda katılımcıların bilgilendirilmesi ve finansal okuryazarlık konusunda duyarlılık oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

Öztürk, "Hedef kitlesi bütçe yönetimi konusunda sıkıntı yaşayan aileler olan proje kapsamında, Türkiye genelinde halk eğitimi merkezlerindeki yaklaşık bin öğretmen, finansal okuryazar eğitmeni olarak yetiştirilecek. Bu öğretmenler sayesinde 5 milyon kişinin eğitimi sağlanarak, her halk eğitimi merkezinde talep edenlere finansal okuryazarlık ile ilgili danışmanlık verilecek." dedi.

Törende kursiyerlere belgeleri verildi.

İLGİLİ HABERLER

Antalyalı karavancılar yeni yönetimi seçti
YEREL

ANTALYALI KARAVANCILAR YENİ YÖNETİMİ SEÇTİ
Şehitlerimizi uğurluyoruz
YEREL

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ
Uluslararası Antalya Gitar Festivali ertelendi
YEREL

ULUSLARARASI ANTALYA GİTAR FESTİVALİ ERTELENDİ
Konyaaltı Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ KARLA KAPLANAN YOLLARI AÇIYOR
Antalya'da denetimli serbestlik kapsamında iş birliği protokolü
YEREL

ANTALYA'DA DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
&quot;Buzul Kıta Antarktika&quot; fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

"BUZUL KITA ANTARKTİKA" FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
AŞT 'Kukla Tiyatrosu' perdelerini açıyor
YEREL

AŞT 'KUKLA TİYATROSU' PERDELERİNİ AÇIYOR
Kaş'tan Halep'e yardım kampanyası
YEREL

KAŞ'TAN HALEP'E YARDIM KAMPANYASI

Antalya'da PKK/KCK operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA PKK/KCK OPERASYONU
&quot;Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz&quot;
YEREL

"ETO'O'NUN GİTMESİNDEN YANA DEĞİLİZ"
AÜ'den öğrencileri uygulama desteği
YEREL

AÜ'DEN ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA DESTEĞİ
AKTOB Olağan Genel Kurulu
YEREL

AKTOB OLAĞAN GENEL KURULU
Turizmin başkentinde kar etkili oluyor
YEREL

TURİZMİN BAŞKENTİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR
KUTSO'dan Emniyete ziyaret
YEREL

KUTSO'DAN EMNİYETE ZİYARET
Serik Kız Deresi'nde ikinci etap çalışmaları başladı
YEREL

SERİK KIZ DERESİ'NDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Karaloğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret
YEREL

KARALOĞLU'NDAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
AÜ ile Antalya Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik protokolü
YEREL

AÜ İLE ANTALYA BAŞSAVCILIĞI ARASINDA DENETİMLİ SERBESTLİK PROTOKOLÜ
Kepez Belediyespor'da parola galibiyet
YEREL

KEPEZ BELEDİYESPOR'DA PAROLA GALİBİYET
Kemer'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KEMER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Muratpaşa Belediyespor, Zağnos Spor hazırlıklarına devam ediyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESPOR, ZAĞNOS SPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR
Muratpaşa'da yurt denetimleri başladı
YEREL

MURATPAŞA'DA YURT DENETİMLERİ BAŞLADI
Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
AOSB'nin 2015 yılı en başarılı firmalar ödül töreni
YEREL

AOSB'NİN 2015 YILI EN BAŞARILI FİRMALAR ÖDÜL TÖRENİ
Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI