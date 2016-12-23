Kaş'ta "Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi"

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen "Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi"ne katılan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türk Ekonomi Bankası iş birliğiyle, finansal okuryazarlık konusunda toplum bilinci oluşturulmasına yönelik Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi yürütüldü. Proje kapsamında Kaş Halk Eğitim Merkezi'nde, 29 kursiyere seminer verildi.

Seminerin ardından düzenlenen sertifika törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Özkan, Kaş HEM Müdürü Mustafa Öztürk, Kalkan İlk-Ortaokulu Müdürü Sabit Yılmaz, Kaş Merkez İlk-Ortaokulu Müdürü Yusuf Alagöz ve kursiyerler katıldı.

Mustafa Öztürk, yaptığı konuşmada, proje ile bütçe yapma, gelir-gider dengesini sağlama, tasarruf ve yatırım yapma, borçlanma, finansal hak ve yükümlülüklerini bilme gibi temel konularda katılımcıların bilgilendirilmesi ve finansal okuryazarlık konusunda duyarlılık oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

Öztürk, "Hedef kitlesi bütçe yönetimi konusunda sıkıntı yaşayan aileler olan proje kapsamında, Türkiye genelinde halk eğitimi merkezlerindeki yaklaşık bin öğretmen, finansal okuryazar eğitmeni olarak yetiştirilecek. Bu öğretmenler sayesinde 5 milyon kişinin eğitimi sağlanarak, her halk eğitimi merkezinde talep edenlere finansal okuryazarlık ile ilgili danışmanlık verilecek." dedi.

Törende kursiyerlere belgeleri verildi.