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Üniversite öğrencilerinden Halepli çocuklar yararına kermes

23 Aralık 2016 Cuma, 15:07
Üniversite öğrencilerinden Halepli çocuklar yararına kermes

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Halepli çocuklara yardım amacıyla kermes düzenledi.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, derslerde hazırladıkları çeşitli oyuncakları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Salonu'nda hazırladıkları kermesle satışa sundu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Bodur, öğrencilerin el becerisini geliştirmek için çeşitli ürünler hazırlattıklarını söyledi.

Çeşitli materyaller kullanılarak hazırlanan oyuncakları, öğrencilerin talebi üzerine Halepli çocuklar yararına satışa çıkardıklarını anlatan Bodur, "Oyuncakların satışından elde edeceğimiz geliri de Halep'teki çocuklara göndereceğiz. Halep'te yaşanan olaylara duyarsız kalmamak için açtığımız hayır kermesinde bizlere destek veren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın ve öğrencilerime teşekkür ediyorum." dedi.

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