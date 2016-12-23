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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:

23 Aralık 2016 Cuma, 15:08

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin, medya sektöründekiler dahil bütün kadrolarıyla MHP'ye yönelttiği saldırıların arkasında Türk milletinin varlığına yönelik bir tehdit var." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bazı CHP'li milletvekillerinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine yanıt verdi.

CHP adına konuşan bir milletvekilinin, "milliyetçi-ülkücü camiayı İmralı canisiyle bir tutma aymazlığı" gösterdiğini belirten Yalçın, "Haline bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkan bu bedbahta, mensup olduğu zihniyetin son zamanlardaki HDP-PKK ilişkisini hatırlatmak en iyi cevap olacaktır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 7 Haziran seçimleri öncesi mitinglerde yaptığı konuşmalarda, "CHP seçmenine HDP'ye destek iması"nda bulunduğunu ileri süren Yalçın, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na kendi ifade tarzı ile sormak lazım, oyunu satın alan Devlet Bahçeli midir yoksa asıl zokayı yutan siz mi?" sorusunu yöneltti.

- "CHP, iktidar olmak için her şeyi mübah görüyor"

CHP'de çok sayıda CHP görünümlü HDP milletvekili olduğunu öne süren Yalçın, CHP'nin, iktidar olmak için her şeyi mubah gören, gerekirse bölücü terör örgütünden bile yararlanmayı göze alabilen bir zihniyetle yönetildiğini savundu.

CHP'nin, medya sektöründekiler dahil bütün kadrolarıyla MHP'ye yönelttiği saldırıların arkasında Türk milletinin varlığına yönelik bir tehdit olduğunu vurgulayan Yalçın, "Artık ayan beyan anlaşılmıştır ki CHP'nin HDP ile işbirliği ve ortaklık yaparak MHP'ye saldırmasının arkasında belirgin bir Türk düşmanlığı ve Türklük aleyhtarlığı yatmaktadır. CHP artık kuruluş ilkelerinden sapmış, cumhuriyet ve Türklük düşmanı bir parti haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Reddiye, resmiyete intikal ettirilmeli"

"Kanaatimizce Atatürk'ün kurduğu bu parti, tutum ve politikalarıyla reddi miras etmiştir." ifadesini kullanan Yalçın, bu reddiyenin, resmiyete intikal ettirilmesi ve yasaya bağlanması gerektiğinin altını çizen Semih Yalçın, şunları kaydetti:

"Hatta bu reddiye sadece fikir mirası ve manevi miras olarak kalmamalı, CHP maddi mirası da reddetmelidir. Çünkü CHP'nin Atatürk'ten tevarüs ettiği mirasla kullandığı imkanlar, Türk milletine aittir. CHP'ye düşen paydan elde edilen nema hangi kaynağa aktarılırsa aktarılsın Atatürk'ün mirasıyla, başkalaşmış olan CHP'nin ilişkisinin bitirilmesi gerekmektedir. Çünkü CHP Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına hizmet etmekte, onlarla kader birliğine gitmekte, milletçe varoluş ve bağımsızlık davamıza ihanet ederek Cumhuriyet'i kuran atalarımızın kemiklerini sızlatmaktadır."

- "Milletimiz, CHP'nin değil, MHP'nin tarafında olacak"

CHP'nin, Atatürk'ün ölümünün ardından aynı zamanda halka tepeden bakan, milletin değerleri ve inançlarıyla savaşan bir siyasi oluşuma dönüştüğünü savunan Yalçın, "Aleyhte kampanyalara halkın prim vermeyeceğine ve partimize dönük saldırıların ters tepeceğine şüphe yoktur. Yalan edebiyatıyla yapılan siyasetin ikindiye bile kalmayacağına dair geçmişten sayısız örnek verilebilir. Çünkü millet daima hakkın ve haklının yanında olmuştur. Yani milletimiz bu saldırılar karşısında CHP'nin değil, MHP'nin tarafında olacaktır." ifadelerini kullandı.




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