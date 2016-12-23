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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Kaymakam Hamitoğlu aralarında husumet olan aileleri barıştırdı

23 Aralık 2016 Cuma, 15:11

BİTLİS (AA) - Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, ilçede aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırarak, yemekte bir araya getirdi.

İki aile büyükleri ile görüşen Hamitoğlu, barıştırdığı aileler için Hizan Öğretmenevi'nde yemek verdi.

Barışan ailelere Kur'anı Kerim hediye eden Hamitoğlu, yemekten sonra yaptığı konuşmada, duyarlılıklarından ötürü iki ailenin fertlerine de teşekkür etti.

Hamitoğlu, "Buraya gelip bu güzel hadiseye şahitlik yaptığınız için hepinize teşekkür ederim. İnşallah ilçemizde böyle tatsız hadiseler bir daha yaşanmaz. İlçemizde kardeşçe güzel bir şekilde yaşayıp devam ederiz. Sizler de bizim arkamızda olduğunuz sürece sürece bu güzel ilçemizde her türlü belanın üstesinden geleceğiz." dedi.

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