Turunçgilde ürün kayıplarının azaltacak proje

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MERSİN (AA) - "Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Projesi"nin mutabakat metni Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın da katıldığı toplantıda imzalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Çakacak, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin tarım sektörü için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Projeyle turunçgiller başta olmak üzere bahçe bitkileri sektöründe yürütülecek olan araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yoluyla ürün kayıplarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade eden Çakacak, bu yolla ürünlerin kalite ve katma değerinin artırılması, insan sağlığının korunması ve milli ekonomiye katkısının arttırılmasının amaçlandığını belirtti.

Çakacak ayrıca proje kapsamında hasat sürecine yönelik eğitimlerin yapılabileceği bir eğitim merkeziyle depolama, işleme, paketleme ve taşıma süreçleri için bir araştırma merkezinin de kurulacağını sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından, "Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Projesi"nin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin proje, ortak ve iştirakçilerinin sorumluluklarını belirleyen ön mutabakat metni Vali Çakacak ve ilgili tarafların temsilcileri arasında imzalandı.